Бушланова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бушланов Александр Иванович
Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бушланова) Минадора Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бушланова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно