Бушланова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бушланов Александр Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бушланова) Минадора Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бушланова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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