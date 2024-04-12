Корсун (Прийменко) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Иван Аггеевич
Бракосочетание
До 1942
Бракосочетание
После 1943
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно