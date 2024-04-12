Корсун (Прийменко) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Прийменко) Мария Дмитриевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1918 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Иван Аггеевич

Бракосочетание
До 1942

Муж: Харченко Иван Аггеевич

Бракосочетание
После 1943

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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