Дронов Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти10.12.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дронова (Симонова) Галина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал МВД
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1952
Мать ребёнка: Дронова (Симонова) Галина Прокофьевна
Работа или профессия
Между 1958 и 1960
Начальник Дубовского РОМ УВД Волгоградского облисполкома
Смерть
10.12.1995