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Дронов Андрей Павлович

Место рождения

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: Дронов Павел Алексеевич

Мать: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Дронова (Симонова) Галина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова (Симонова) Галина Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Генерал МВД
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1952

Сын: Дронов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Дронова (Симонова) Галина Прокофьевна

Работа или профессия
Между 1958 и 1960
Начальник Дубовского РОМ УВД Волгоградского облисполкома
Смерть
10.12.1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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