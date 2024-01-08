Кондратова Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Лидия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Кондратов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
10.07.1960

Сын: Кондратов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Кондратов Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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