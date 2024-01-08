Кондратов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Кондратова Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
10.07.1960
Сын: Кондратов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кондратова Лидия Егоровна
Смерть
Неизвестно