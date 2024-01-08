Кондратов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратов Михаил Андреевич

Кондратов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Кондратова Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
10.07.1960

Сын: Кондратов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кондратова Лидия Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.