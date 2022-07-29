Малышев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)

Мать: Елисавета

Бракосочетание
17.01.1883

Жена: Параскева

Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: (Малышев) Анна

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
22.10.1895

Дочь: (Малышев) Вера

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: (Малышев) Евдокия

Мать ребёнка: Параскева

Смерть
Неизвестно

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