Малышев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Малышев Демид (Дементий, Дометрий)
Мать: Елисавета
Бракосочетание
17.01.1883
Жена: Параскева
Рождение ребёнка
07.12.1893
Дочь: (Малышев) Анна
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
22.10.1895
Дочь: (Малышев) Вера
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: (Малышев) Евдокия
Мать ребёнка: Параскева
Смерть
Неизвестно