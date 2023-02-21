Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1883
Муж: Малышев Георгий
Рождение ребёнка
07.12.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Малышев Георгий
Рождение ребёнка
22.10.1895
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Малышев Георгий
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Малышев Георгий