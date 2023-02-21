Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1883

Муж: Малышев Георгий

Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Малышев Георгий

Рождение ребёнка
22.10.1895

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Малышев Георгий

Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Малышев Георгий

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