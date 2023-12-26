Ласточкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.2023

Сын: Ласточкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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