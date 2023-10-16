Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Наталья

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Екатерина

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Анастасия

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Аграфена

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Надежда

Отец ребёнка: Плешкин Степан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.