Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Плешкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Наталья
Отец ребёнка: Плешкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Екатерина
Отец ребёнка: Плешкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Анастасия
Отец ребёнка: Плешкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Аграфена
Отец ребёнка: Плешкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Надежда
Отец ребёнка: Плешкин Степан