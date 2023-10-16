Плешкин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Анастасия
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Екатерина
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Аграфена
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Наталья
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешкина Надежда
Мать ребёнка: Мария