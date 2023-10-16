Плешкин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Анастасия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Екатерина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Аграфена

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Наталья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешкина Надежда

Мать ребёнка: Мария

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