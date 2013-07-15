Абдурахманова (Купцова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахманова (Купцова) Лариса

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.04.1955

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955

Отец: Kuptsov Andrey

Мать: Kuptsova Anna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахманов Рамиль

Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдурахманов Рамиль

г. Ташкент
Смерть
15.07.2013
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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