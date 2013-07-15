Абдурахманова (Купцова) Лариса
Место рождения
Дата рождения19.04.1955
Дата смерти15.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955
Отец: Kuptsov Andrey
Мать: Kuptsova Anna
Рождение ребёнка
01.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдурахманов Рамиль
Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдурахманов Рамиль
г. Ташкент
Смерть
15.07.2013
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Domrobad