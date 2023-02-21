Абдурахманов Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдурахманов Рамиль

Абдурахманов Рамиль

Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

28.09.1944

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1944

Отец: не указан

Мать: Ilkhamia

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдурахманова Лариса

Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдурахманова Лариса

г. Ташкент
Смерть
1987
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Инфаркт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close