Абдурахманов Рамиль
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения28.09.1944
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1944
Отец: не указан
Мать: Ilkhamia
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдурахманова Лариса
Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдурахманова Лариса
г. Ташкент
Смерть
1987
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Инфаркт