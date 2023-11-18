Кухтин Анафасий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Анафасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кухтин Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Захар Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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