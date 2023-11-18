Кухтин Анафасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кухтин Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно