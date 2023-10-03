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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
491Рощинская (Роща), сл. каз.при р. Протве и рч. Истерьме.228129644595Церковь православная 1. Монастырь мужской. Духовное училище. Богадельня. Волостное правление. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
121. Рощино (Рощинская Слобода), село бывшее государственное, при реке Протве, дворов 142, жителей 871, волостное правление (уездный город в 2 верстах), монастырь, 4 церк Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Роща