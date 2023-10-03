сельцо Рощинская, сельцо Рощинская, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Рощинская

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
491Рощинская (Роща), сл. каз.при р. Протве и рч. Истерьме.228129644595Церковь православная 1. Монастырь мужской. Духовное училище. Богадельня. Волостное правление. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Рощинская (Пригородно) волость
121. Рощино (Рощинская Слобода), село бывшее государственное, при реке Протве, дворов 142, жителей 871, волостное правление (уездный город в 2 верстах), монастырь, 4 церк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Боровский уезд, Рощинская волость
село Роща
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