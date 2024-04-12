Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Яковлевна

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Борис Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Стефан Борисович

Отец ребёнка: Борис Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Игнатий Борисович

Отец ребёнка: Борис Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анфиса Борисовна

Отец ребёнка: Борис Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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