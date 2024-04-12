Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1845
Муж: Борис Павлович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стефан Борисович
Отец ребёнка: Борис Павлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игнатий Борисович
Отец ребёнка: Борис Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анфиса Борисовна
Отец ребёнка: Борис Павлович
Смерть
Неизвестно