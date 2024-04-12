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Борис Павлович

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Павел Онуфриевич

Мать: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Александра Яковлевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Стефан Борисович

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Игнатий Борисович

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анфиса Борисовна

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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