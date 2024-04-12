Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Павел Онуфриевич
Мать: Прасковья Дементьевна
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стефан Борисович
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игнатий Борисович
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анфиса Борисовна
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно