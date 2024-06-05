Оборина (Холина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборина (Холина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Холин Николай Николаевич

Мать: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Оборина Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Оборин Владимир

Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Оборин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Оборин Владимир

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Оборин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Оборин Владимир

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Оборина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Оборин Владимир

Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: Оборина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Оборин Владимир

Рождение ребёнка
Около 1969

Сын: Оборин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Оборин Владимир

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