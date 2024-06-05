Оборина (Холина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Оборина Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Оборин Владимир
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Оборин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Оборин Владимир
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Оборин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Оборин Владимир
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Оборина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Оборин Владимир
Рождение ребёнка
Около 1967
Дочь: Оборина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Оборин Владимир
Рождение ребёнка
Около 1969
Сын: Оборин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Оборин Владимир