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Холин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: Холина Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Холин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1921

Дочь: Холина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Холин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Холина (Холина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Холин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Холина (Холина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Оборина (Холина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Холина (Холина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна

Смерть
Около 1956

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