Холин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1921
Дочь: Холина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Холина (Холина) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Холина (Холина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Оборина (Холина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Холина (Холина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Холина (Кострова) Мария Михайловна
Смерть
Около 1956