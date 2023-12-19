Устинова Полина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Полина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1916

Дата смерти

31.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916

Отец: Устинов Нестер Иванович

Мать: Устинова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томочка

Отец ребёнка: Иван / Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван / Леонид

После того как Полина с ним развелась он застрелился
Смерть
31.03.1954
Железнодорожный разъезд
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