Устинова Полина Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1916
Дата смерти31.03.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916
Отец: Устинов Нестер Иванович
Мать: Устинова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томочка
Отец ребёнка: Иван / Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван / Леонид
После того как Полина с ним развелась он застрелился
Смерть
31.03.1954
Железнодорожный разъезд