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Ситкин Александр Андреевич

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Андрей

Мать: Ситкина Ефимия Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситкина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ситкина Мария Александровна

Мать ребёнка: Ситкина Прасковья Егоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Качалова (Ситкина) Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Ситкина Прасковья Егоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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