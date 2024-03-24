Ситкин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Андрей
Мать: Ситкина Ефимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ситкина Мария Александровна
Мать ребёнка: Ситкина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Качалова (Ситкина) Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Ситкина Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно