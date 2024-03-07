Ситкина Ефимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкина Ефимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ситкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ситкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ситкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ситкин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ситкин Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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