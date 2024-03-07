Ситкина Ефимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ситкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Андрей
Смерть
Неизвестно