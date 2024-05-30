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Бруковский Константин Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Бруковский Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруковская Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ивановская Ефросиния Константиновна

Мать ребёнка: Бруковская Евдокия Яковлевна

Яновичи, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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