Бруковский Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Бруковский Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ивановская Ефросиния Константиновна
Мать ребёнка: Бруковская Евдокия Яковлевна
Яновичи, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно