Закорюкина (Патрина) Маремьяна Дмитриевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закорюкина (Патрина) Маремьяна Дмитриевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Патрин Дмитрий Степанович

Мать: Патрина (Духова) Татьяна Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Закорюкин Петр Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Закорюкина) Пелагия Кириловна

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Закорюкин Егор Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Закорюкин Григорий Кирилович

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Закорюкина) Анна Кириловна

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-136л
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Закорюкина) Пелагия Кириловна

Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-136л
Смерть
Неизвестно

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