Закорюкина (Патрина) Маремьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
ГАСО, 24-25-330-72л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Закорюкина) Пелагия Кириловна
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Закорюкин Григорий Кирилович
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Закорюкина) Анна Кириловна
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, 179-1-213-136л
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Закорюкина) Пелагия Кириловна
Отец ребёнка: Закорюкин Кирило Степанович
ГАСО, 179-1-213-136л
Смерть
Неизвестно