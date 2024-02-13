Рябчиков Антон (Антоний) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчиков Антон (Антоний) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Рябчиков Пётр Васильевич

Мать: Рябчикова (-) Матрёна Емельяновна

Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Рябчикова) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1903 ст.

Сын: Рябчиков Пётр Антонович

Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.184-185 (Рождение №-94м)
Восприемник
15.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м) Крестный сын - Замыслов Алексей (1) Алексеевич из д.Бухалдино
Восприемник
16.04.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж) Крестная дочь - Александра Алексеевна из д.Тихая (племянница)
Рождение ребёнка
29.01.1910 ст.

Дочь: - (Рябчикова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-14ж)
Смерть
После 1926

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