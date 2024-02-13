Рябчиков Антон (Антоний) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: (Рябчикова) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1903 ст.
Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.184-185 (Рождение №-94м)
Восприемник
15.03.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м) Крестный сын - Замыслов Алексей (1) Алексеевич из д.Бухалдино
Восприемник
16.04.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.86-87 (Рождение №-37ж) Крестная дочь - Александра Алексеевна из д.Тихая (племянница)
Рождение ребёнка
29.01.1910 ст.
Дочь: - (Рябчикова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-14ж)
Смерть
После 1926