- (Рябчикова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения29.01.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1910 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-14ж)
Крещение
31.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Александра Андреевна - крестьянская жена из д.М.Каменка
Смерть
Неизвестно