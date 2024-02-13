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- (Рябчикова) Анна Антоновна

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.01.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1910 ст.

Отец: Рябчиков Антон (Антоний) Петрович

Мать: Рябчикова (Замыслова) Матрёна Алексеевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-14ж)
Крещение
31.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Александра Андреевна - крестьянская жена из д.М.Каменка
Смерть
Неизвестно

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