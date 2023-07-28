Васильева (Антонова) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: Антонова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1945
Дочь: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно