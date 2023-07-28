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Васильев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Василий

Мать: Петрова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
07.12.1945

Дочь: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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