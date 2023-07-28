Васильев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Василий
Мать: Петрова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
07.12.1945
Дочь: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Васильева (Антонова) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно