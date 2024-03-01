Рыскельдиева Кристина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Пряженникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыскельдиев Артур Александрович
Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыскельдиев Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыскельдиева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович
Бракосочетание
Неизвестно