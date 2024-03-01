Рыскельдиева Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыскельдиева Кристина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пряженникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыскельдиев Артур Александрович

Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыскельдиев Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыскельдиева Виктория Александровна

Отец ребёнка: Рыскельдиев Александр Сабыркулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыскельдиев Александр Сабыркулович

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