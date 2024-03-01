Рыскельдиев Александр Сабыркулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыскельдиев Александр Сабыркулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыскельдиев Артур Александрович

Мать ребёнка: Рыскельдиева Кристина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыскельдиев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Рыскельдиева Кристина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыскельдиева Виктория Александровна

Мать ребёнка: Рыскельдиева Кристина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыскельдиева Кристина Александровна

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