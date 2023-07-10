Золочевская Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолочевская Дарья Петровна

Золочевская Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Иван Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Золочевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Золочевский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Золочевский Филипп Иванович

Отец ребёнка: Золочевский Иван Владимирович

Каменка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.