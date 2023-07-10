Золочевская Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Золочевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Золочевский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Золочевский Филипп Иванович
Отец ребёнка: Золочевский Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно