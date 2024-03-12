Ашихмина (Бердникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашихмин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашихмин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ашихмин Алексей
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бердников Павел
Отец ребёнка: Ашихмин Алексей