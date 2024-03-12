Ашихмина (Бердникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Бердникова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашихмин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашихмин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Алексей

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бердников Павел

Отец ребёнка: Ашихмин Алексей

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