Ашихмин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1928 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина (Бердникова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина (Бердникова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина (Бердникова) Елизавета

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бердников Павел

Мать ребёнка: Ашихмина (Бердникова) Елизавета

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