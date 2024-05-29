Маликов Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960
Отец: Маликов Константин
Мать: Маликова Юлия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1987
Сын: Маликов Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Маликова (Кирилюк) Елена
Бракосочетание
08.06.2001
Жена: Маликова Елена Гуммыевна
Туркменистан,город Ашхабад
Бракосочетание
08.06.2001
Жена: не указана
Туркменская ССР,город Ашхабад