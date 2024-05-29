Маликов Михаил Константинович 04.10.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маликов Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960

Отец: Маликов Константин

Мать: Маликова Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1987

Сын: Маликов Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Маликова (Кирилюк) Елена

Бракосочетание
08.06.2001

Жена: Маликова Елена Гуммыевна

Туркменистан,город Ашхабад
Бракосочетание
08.06.2001

Жена: не указана

Туркменская ССР,город Ашхабад

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