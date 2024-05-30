Маликова Елена Гуммыевна
Место рожденияТуркменская ССР,город Ашхабад
Дата рождения25.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963
Отец: Байрамов Гуммы
Туркменская ССР,город Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.07.1987
Отец ребёнка: Макридин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
29.11.1988
Сын: Макридин Руслан Андреевич
Отец ребёнка: Макридин Андрей Андреевич
Бракосочетание
08.06.2001
Туркменистан,город Ашхабад