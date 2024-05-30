Маликова Елена Гуммыевна 25.03.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маликова Елена Гуммыевна

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Место рождения

Туркменская ССР,город Ашхабад

Дата рождения

25.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963

Отец: Байрамов Гуммы

Мать: Мантрова Лариса Николаевна

Туркменская ССР,город Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макридин Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.07.1987

Сын: Макридин Роман Андреевич

Отец ребёнка: Макридин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
29.11.1988

Сын: Макридин Руслан Андреевич

Отец ребёнка: Макридин Андрей Андреевич

Бракосочетание
08.06.2001

Муж: Маликов Михаил Константинович

Туркменистан,город Ашхабад

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