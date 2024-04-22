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Кунгурова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

07.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.10.1860

Муж: Кунгуров Семен Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Кунгурова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1863

Дочь: Кунгурова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1876

Сын: Кунгуров Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.03.1901
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
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