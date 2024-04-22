Кунгурова Ирина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти07.03.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
26.10.1860
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: Кунгурова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1863
Дочь: Кунгурова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1876
Сын: Кунгуров Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Кунгуров Семен Степанович
Смерть
07.03.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]