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Кунгуров Семен Степанович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.09.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1842

Отец: Кунгуров Степан Спиридонович

Мать: Кунгурова Евфима Андроновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.10.1860

Жена: Кунгурова Ирина Тимофеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Кунгурова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1863

Дочь: Кунгурова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1876

Сын: Кунгуров Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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