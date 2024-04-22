Кунгуров Семен Степанович
Место рождения
Дата рождения04.09.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1842
Бракосочетание
26.10.1860
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: Кунгурова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.12.1863
Дочь: Кунгурова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1876
Сын: Кунгуров Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Кунгурова Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно