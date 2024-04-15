юдифь из зулихгау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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юдифь из зулихгау

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

885 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: генрих

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: герман

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: арнульф

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сванила

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эберхард

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: юдифь

Отец ребёнка: арнульф злой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: луитпольд

Отец ребёнка: арнульф злой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: арнульф злой

Рождение ребёнка
926

Сын: бертольд швейнфуртский

Отец ребёнка: арнульф злой

Смерть
Неизвестно

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