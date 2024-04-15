юдифь из зулихгау
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: генрих
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: герман
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: арнульф
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сванила
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эберхард
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: юдифь
Отец ребёнка: арнульф злой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: луитпольд
Отец ребёнка: арнульф злой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: арнульф злой
Рождение ребёнка
926
Отец ребёнка: арнульф злой
Смерть
Неизвестно