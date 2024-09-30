Барндык (Уухи) Катарина Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
06.04.1855
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
23.04.1857
Дочь: Халцонен (Барндык) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
18.12.1862
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
31.03.1865
Дочь: Саволайнен (Барндык) Катарина Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Смерть
Неизвестно