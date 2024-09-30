Барндык (Уухи) Катарина Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Уухи) Катарина Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1844

Муж: Барндык Иван Адамович

Рождение ребёнка
06.04.1855

Сын: Барндык Андрей Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.04.1857

Дочь: Халцонен (Барндык) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Барндык Адам Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.03.1865

Дочь: Саволайнен (Барндык) Катарина Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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