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Лесников Виктор Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

19.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Лесников Марк Прокофьевич

Мать: Лесникова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лесникова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Михаил Викторович

Мать ребёнка: Лесникова Нина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Нина Семеновна

Смерть
19.02.2009
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