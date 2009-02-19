Лесников Виктор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти19.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лесникова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников Михаил Викторович
Мать ребёнка: Лесникова Нина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесникова Нина Семеновна
Смерть
19.02.2009