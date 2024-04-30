Лесников Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесников Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесников Виктор Маркович

Мать: Лесникова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
12.05.1991

Сын: Лесников Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Лесникова Марина

Рождение ребёнка
12.05.1991

Сын: Лесников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лесникова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Марина

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