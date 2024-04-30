Лесников Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесников Виктор Маркович
Мать: Лесникова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
12.05.1991
Сын: Лесников Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Лесникова Марина
Рождение ребёнка
12.05.1991
Сын: Лесников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лесникова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесникова Марина