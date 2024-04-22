Stember (GEORGIEVSKAYA) Nadezhda Dmitrievna
Место рождения
Дата рождения31.10.1861
Дата смерти26.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1861
Рождение ребёнка
25.11.1888
Дочь: Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Вайнова Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich
Рождение ребёнка
18.09.1891
Сын: Штембер Николай Викторович
Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1893
Дочь: Литвинова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Тюлина София Викторовна
Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
26.06.1959
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США