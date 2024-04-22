Stember (GEORGIEVSKAYA) Nadezhda Dmitrievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stember (GEORGIEVSKAYA) Nadezhda Dmitrievna

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Место рождения

Никополь, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.10.1861

Дата смерти

26.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1861

Отец: Georgievsky Dmitry Ivanovich

Мать: Georgievskaya Sofia Vladimirovna

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.11.1888

Дочь: Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich

Бракосочетание
1888

Муж: Stember Viktor Karlovich

Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Вайнова Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich

Рождение ребёнка
18.09.1891

Сын: Штембер Николай Викторович

Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1893

Дочь: Литвинова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Тюлина София Викторовна

Отец ребёнка: Stember Viktor Karlovich

Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
26.06.1959
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
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