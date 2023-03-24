Ганичкина (Гераськина) Полина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гераськин Филипп Семёнович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганичкин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Ганичкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Ганичкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганичкин Виктор