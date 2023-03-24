Ганичкина (Гераськина) Полина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкина (Гераськина) Полина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гераськин Филипп Семёнович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганичкин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Ганичкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Ганичкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганичкин Виктор

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