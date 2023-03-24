Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганичкина Полина Филипповна
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно