Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганичкина Полина Филипповна

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Гераськин Филипп Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераськин Филипп Семёнович

Смерть
Неизвестно
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