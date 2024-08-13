Карозин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения16.06.1818 ст.
Дата смерти30.01.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1818 ст.
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.
Дочь: Карозина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Карозина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
08.02.1840 ст.
Дочь: Карозина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Карозина Дарья Степановна
Смерть
30.01.1842 ст.