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Карозин Иван Ильич

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.06.1818 ст.

Дата смерти

30.01.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1818 ст.

Отец: Карозин Илья Михайлович

Мать: Карозина Татьяна Прокопьевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Жена: Карозина Дарья Степановна

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.

Дочь: Карозина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Карозина Дарья Степановна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1840 ст.

Дочь: Карозина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Карозина Дарья Степановна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.01.1842 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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