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Карозина Дарья Степановна

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.03.1817 ст.

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Муж: Карозин Иван Ильич

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.

Дочь: Карозина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Карозин Иван Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1840 ст.

Дочь: Карозина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Карозин Иван Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1840

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