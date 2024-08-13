Карозина Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1817 ст.
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Муж: Карозин Иван Ильич
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.
Дочь: Карозина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Карозин Иван Ильич
Рождение ребёнка
08.02.1840 ст.
Дочь: Карозина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Карозин Иван Ильич
Смерть
После 1840