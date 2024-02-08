Бондаренко Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мелащенко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бондаренко Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович
Смерть
1958