Бондаренко Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мелащенко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бондаренко Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Бондаренко Яков Павлович

Смерть
1958

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