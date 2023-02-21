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Бондаренко Яков Павлович

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Место рождения

хутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бондаренко Павел

Мать: не указана

хутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бондаренко Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Бондаренко Меланья

хутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Меланья

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