Бондаренко Яков Павлович
Место рожденияхутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бондаренко Павел
Мать: не указана
хутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бондаренко Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Бондаренко Меланья
хутор Морозов, Таубевский юрт, Второй Донской округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Меланья