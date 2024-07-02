Цыплаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыплакова) Зинаида

Мать ребёнка: Цыплакова (Деменьтевна) Фаина

Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: (Цыплакова) Татьяна

Мать ребёнка: Цыплакова (Деменьтевна) Фаина

Смерть
Неизвестно

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