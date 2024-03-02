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Логинов Фёдор Прокопиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

После 1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1861 ст.

Жена: Логинова Лукерья Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - первым браком жених - вторым браком
Рождение ребёнка
24.02.1873 ст.

Сын: Логинов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Лукерья Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.

Сын: Логинов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Лукерья Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1875 ст.
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