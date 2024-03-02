Логинов Фёдор Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиПосле 1875 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1861 ст.
невеста - первым браком жених - вторым браком
Рождение ребёнка
24.02.1873 ст.
Мать ребёнка: Логинова Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Мать ребёнка: Логинова Лукерья Степановна
Смерть
После 1875 ст.