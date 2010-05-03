Логинова (Парамонова) Ирина Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Парамонова) Ирина Генадьевна

Логинова (Парамонова) Ирина Генадьевна

avatar

Место рождения

село Вознесенское Высокогорский район ТАССР

Дата рождения

01.05.1960

Дата смерти

03.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1960

Отец: Парамонов Геннадий Семенович

Мать: Парамонова (Сычева) Анастасия Кирилловна

Бракосочетание
24.04.1987

Муж: Логинов Геннадий Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1989

Сын: Логинов Леонид Геннадьевич

Отец ребёнка: Логинов Геннадий Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1989

Сын: Логинов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Логинов Геннадий Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.05.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.