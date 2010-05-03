Логинова (Парамонова) Ирина Генадьевна
Место рождениясело Вознесенское Высокогорский район ТАССР
Дата рождения01.05.1960
Дата смерти03.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1960
Бракосочетание
24.04.1987
Рождение ребёнка
06.03.1989
Сын: Логинов Леонид Геннадьевич
Отец ребёнка: Логинов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1989
Сын: Логинов Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Логинов Геннадий Михайлович
Смерть
03.05.2010